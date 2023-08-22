Путин на БРИКС заговорил не своим голосом6
- 22.08.2023, 21:43
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Видеофакт.
Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам Делового форума БРИКС. Он проходит 22 августа в южноафриканском Йоханнесбурге перед основным саммитом стран-участниц БРИКС.
Как сообщают журналисты кремлевского пула, на бизнес-форуме обращение президента РФ дублировалось на русском языке другим голосом. Почему так произошло, неизвестно.
Путин на БРИКС заговорил не своим голосом— Сharter97.org (@charter_97) August 22, 2023
Как сообщают журналисты кремлевского пула, на бизнес-форуме обращение президента РФ дублировалось на русском языке другим голосом. Почему так произошло, неизвестно. pic.twitter.com/L1mACSF2Te