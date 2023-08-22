Путин на БРИКС заговорил не своим голосом 6 22.08.2023, 21:43

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Видеофакт.

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам Делового форума БРИКС. Он проходит 22 августа в южноафриканском Йоханнесбурге перед основным саммитом стран-участниц БРИКС.

Как сообщают журналисты кремлевского пула, на бизнес-форуме обращение президента РФ дублировалось на русском языке другим голосом. Почему так произошло, неизвестно.

Путин на БРИКС заговорил не своим голосом



Как сообщают журналисты кремлевского пула, на бизнес-форуме обращение президента РФ дублировалось на русском языке другим голосом. Почему так произошло, неизвестно. pic.twitter.com/L1mACSF2Te — Сharter97.org (@charter_97) August 22, 2023

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