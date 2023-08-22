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Путин на БРИКС заговорил не своим голосом

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  • 22.08.2023, 21:43
  • 10,412
Путин на БРИКС заговорил не своим голосом

Видеофакт.

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам Делового форума БРИКС. Он проходит 22 августа в южноафриканском Йоханнесбурге перед основным саммитом стран-участниц БРИКС.

Как сообщают журналисты кремлевского пула, на бизнес-форуме обращение президента РФ дублировалось на русском языке другим голосом. Почему так произошло, неизвестно.

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