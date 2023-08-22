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У белорусских пограничников наблюдаются проблемы с кадрами

  • 22.08.2023, 22:06
У белорусских пограничников наблюдаются проблемы с кадрами

Границу с Украиной белорусским пограничникам помогают охранять «дружинники».

Границу с Украиной белорусским пограничникам помогают охранять дружинники. Как пишет sb.by, обычно это лесники, инспекторы природоохраны или механизаторы, работающие в полях. Если они заметят нарушение или что-то подозрительное, сразу сообщают на заставу.

Совместно с пограничниками они имеют право проверять документы у граждан, досматривать транспорт и даже участвовать в задержаниях нарушителей. Кандидаты в помощники пограничников проходят проверку, чтобы среди них не оказалось не только уголовников, но и нелояльных режиму Александра Лукашенко людей.

Граница с Украиной охраняется в усиленном режиме второй год. Пограничникам помогают внутренние войска и различные спецподразделения.

Украина также укрепляет охрану границы с Беларусью, поскольку не исключает провокаций и даже новой российской атаки с севера.

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