закрыть
22 августа 2023, вторник, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пролив Дарданеллы закрыли для прохода кораблей

1
  • 22.08.2023, 22:54
  • 5,366
Пролив Дарданеллы закрыли для прохода кораблей

Названа причина.

Турция во вторник, 22 августа, закрыла пролив Дарданеллы для прохода кораблей из-за бушующего в регионе лесного пожара. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции в соцсети X.

«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале — Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг — север. Движение судов осуществляется в одном направлении», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, суда временно не могут пересекать пролив из Эгейского моря к Мраморному морю. Министерство направило в зону пожара судна с водометами для помощи в тушении огня из воды.

Масштабный пожар в лесистой местности в Чанаккале вблизи пролива Дарданеллы начался во второй половине дня 22 августа. Власти уже превентивно эвакуировали четыре села. В тушении принимают участие 15 вертолетов, восемь самолетов-амфибий и большое количество наземной техники.

Сохраняется риск дальнейшего распространения огня из-за сильного ветра в регионе, что также усложняет меры по локализации и тушению пожара. Данных о пострадавших или погибших нет.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором – и с Черным. Она является важным путём для судов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив