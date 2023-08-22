Пролив Дарданеллы закрыли для прохода кораблей 1 22.08.2023, 22:54

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Названа причина.

Турция во вторник, 22 августа, закрыла пролив Дарданеллы для прохода кораблей из-за бушующего в регионе лесного пожара. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции в соцсети X.

«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале — Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг — север. Движение судов осуществляется в одном направлении», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, суда временно не могут пересекать пролив из Эгейского моря к Мраморному морю. Министерство направило в зону пожара судна с водометами для помощи в тушении огня из воды.

Масштабный пожар в лесистой местности в Чанаккале вблизи пролива Дарданеллы начался во второй половине дня 22 августа. Власти уже превентивно эвакуировали четыре села. В тушении принимают участие 15 вертолетов, восемь самолетов-амфибий и большое количество наземной техники.

Сохраняется риск дальнейшего распространения огня из-за сильного ветра в регионе, что также усложняет меры по локализации и тушению пожара. Данных о пострадавших или погибших нет.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором – и с Черным. Она является важным путём для судов.

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