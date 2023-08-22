В Беларуси наниматели смогут удерживать из зарплаты работников стоимость питания 22.08.2023, 23:32

Об этом сообщили в Минтруда.

В Беларуси расширили перечень случаев удержания из заработной платы по распоряжению нанимателя. Об этом сообщила начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская на семинаре «Трудовое законодательство. Новации для всех», передает БелТА.

В перечень случаев, когда наниматель сможет удержать из зарплаты работника ту или иную выплату, включено такое основание, как возврат (полностью или частично) средств, затраченных нанимателем на организацию питания работников.

Как пояснила Валентина Масловская, речь идет о случаях, когда работник питается непосредственно в организации. Чиновница считает, что для работника «это удобно: он не озабочен тем, где ему поесть, питание ему обеспечивает наниматель».

Несмотря на сложившуюся практику в некоторых организациях, нормы об удержании из заработной платы за питание сейчас в законодательстве нет. Она начнет действовать с 1 января следующего года.

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