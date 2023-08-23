В Шотландии пингвину присвоили звание генерал-майора норвежской армии 23.08.2023, 4:06

Фотофакт.

В Шотландии королевскому пингвину, сэру Нильсу Улафу III, живущему в Эдинбургском зоопарке, присвоили новое звание — генерала норвежской армии. Об этом говорится на сайте зоопарка.

Звание присвоили за «хорошее поведение и за то, что сэр Нильс Улаф III является примером для остальных пингвинов Эдинбургского зоопарка». Птица теперь имеет титул генерал-майора, барона острова Буве и официального талисмана Его Величества Королевской гвардии Норвегии.

Специальная церемония вручения сэру Нильсу его нового титула состоялась в контактном зоопарке Penguins Rock в Эдинбурге. На ней присутствовало более 160 гвардейцев в форме.

В частности, сержант Фредрик Грессет рассказал, что у них есть традиция ежегодно отправлять Нильсу Улафу и его семье рыбу, рождественские открытки и посещать его раз в несколько лет.

Королевского пингвина передали в Эдинбургский зоопарк в 1972 году, тогда он и получил звание талисмана. Затем — капрала в 1982 году, сержанта в 1987 году, полкового старшины в 1993 году, почетного полкового старшины в 2001 году, старшего полковника в 2005-м, рыцарство в 2008-м, звание бригадного сэра в 2016-м и теперь генерал-майора в 2023-м.

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