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Lenovo представила самый мощный ноутбук в мире

  • 23.08.2023, 9:28
Lenovo представила самый мощный ноутбук в мире

В чем «крутизна» новинки?

Бренд Lenovo анонсировал Legion 9i, который стал самым мощным ноутбуком в линейке производителя и одним из самых мощных на рынке в принципе, сообщает unian.net.

Внутри используется связка из Core i9-13980HX и RTX 4090. За охлаждение компонентов отвечает самая компактная на рынке «водянка», которая включается только по достижении температуры GPU 84°C, и система из трех кулеров.

Картинка здесь выводится на 16,3-дюймовый 2К экран с частотой обновления до 165 Гц. Помимо самых мощных CPU и GPU, ноутбук оснащен 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, 4-секционной батарей на 99,9 Втч, а под хранение данных есть два SSD M.2 2280 по 1 ТБ. Еще из интересного – крышка корпуса с покрытием из углеродного материала.

Сколько будет стоить такой «зверь», пока не сообщается. Очевидно, что дорого. К примеру, у Thunderobot схожий по характеристикам ноутбук оценили в 33 000 юаней.

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