Зачистка Работино: ВСУ «затрофеили» танк и взяли в плен оккупантов 23.08.2023, 9:59

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Россияне бросили технику, убегая из населенного пункта.

Подтверждаются сообщения об освобождении украинскими войсками села Работино на Запорожском направлении.

В Сеть начали сливать большое количество видео работы ВСУ в данном населенном пункте, передает dialog.ua.

По всей видимости, идет зачистка села от остатков российских оккупантов.

Военные ВСУ показали трофейный танк, захваченный на данном участке фронта. На нем не заметно критических повреждений, вероятно, россияне просто бросили его, убегая.

Также силы обороны Украины публикуют кадры с пленными военными, захваченными в Работино.

На одном из них запечатлен 56-летний россиянин, которого отправили на фронт, несмотря отсутствие одного легкого из-за туберкулеза и перенесенный инфаркт.

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