Историческое событие: Индия успешно посадила межпланетную станцию на Луну 9 23.08.2023, 15:45

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«Чандраян-3» успешно сел там, где должна была пройти посадка российской станции «Луна-25».

Индийская автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» совершила успешную мягкую посадку на Южный полюс Луны. Индия стала четвертой в мире страной, сумевшей мягко посадить станцию на спутнике, после СССР, США и Китая, сообщает CNN.

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила «Чандраян-3» с луноходом на борту в июле. На орбиту вокруг Луны орбита вышла 5 августа 2023-го. После посадки «Чандраян-3» предстоит провести химический анализ поверхности Луны. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

За трансляцией по видеомосту наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди, который сейчас находится в ЮАР на саммите БРИКС. За трансляцией приземления наблюдали около 1 млн зрителей.

«Чандраян-3» успешно сел там, где и должна была пройти посадка российской станции «Луна-25».

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