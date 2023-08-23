закрыть
23 августа 2023, среда, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Историческое событие: Индия успешно посадила межпланетную станцию на Луну

9
  • 23.08.2023, 15:45
  • 6,704
Историческое событие: Индия успешно посадила межпланетную станцию на Луну

«Чандраян-3» успешно сел там, где должна была пройти посадка российской станции «Луна-25».

Индийская автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» совершила успешную мягкую посадку на Южный полюс Луны. Индия стала четвертой в мире страной, сумевшей мягко посадить станцию на спутнике, после СССР, США и Китая, сообщает CNN.

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила «Чандраян-3» с луноходом на борту в июле. На орбиту вокруг Луны орбита вышла 5 августа 2023-го. После посадки «Чандраян-3» предстоит провести химический анализ поверхности Луны. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

За трансляцией по видеомосту наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди, который сейчас находится в ЮАР на саммите БРИКС. За трансляцией приземления наблюдали около 1 млн зрителей.

«Чандраян-3» успешно сел там, где и должна была пройти посадка российской станции «Луна-25».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив