Восемь человек увольняют из Национального исторического архива
- 23.08.2023, 17:35
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Недавно директором НИА Беларуси назначили экс-сотрудника КГБ.
Из Национального исторического архива увольняют сразу восемь человек. В пятницу у них будет последний рабочий день, узнала «Наша Ніва».
Сообщается, что увольняют преимущественно тех, кто недавно попал под задержания и обыски.
16 августа КГБ задержал не менее семи сотрудников архива, среди которых были заместитель директора по науке и заведующие отделами.
За два дня до того в архив назначили нового директора архива — Михаила Глушакова. Ранее он долгое время служил в КГБ.