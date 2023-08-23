Восемь человек увольняют из Национального исторического архива 23.08.2023, 17:35

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Недавно директором НИА Беларуси назначили экс-сотрудника КГБ.

Из Национального исторического архива увольняют сразу восемь человек. В пятницу у них будет последний рабочий день, узнала «Наша Ніва».

Сообщается, что увольняют преимущественно тех, кто недавно попал под задержания и обыски.

16 августа КГБ задержал не менее семи сотрудников архива, среди которых были заместитель директора по науке и заведующие отделами.

За два дня до того в архив назначили нового директора архива — Михаила Глушакова. Ранее он долгое время служил в КГБ.

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