закрыть
23 августа 2023, среда, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Восемь человек увольняют из Национального исторического архива

  • 23.08.2023, 17:35
  • 2,738
Восемь человек увольняют из Национального исторического архива

Недавно директором НИА Беларуси назначили экс-сотрудника КГБ.

Из Национального исторического архива увольняют сразу восемь человек. В пятницу у них будет последний рабочий день, узнала «Наша Ніва».

Сообщается, что увольняют преимущественно тех, кто недавно попал под задержания и обыски.

16 августа КГБ задержал не менее семи сотрудников архива, среди которых были заместитель директора по науке и заведующие отделами.

За два дня до того в архив назначили нового директора архива — Михаила Глушакова. Ранее он долгое время служил в КГБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив