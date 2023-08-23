«Беларуская выведка»: Прямо сейчас в резиденции Лукашенко будут проводить «усеченный Совбез» 22 23.08.2023, 23:30

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Иллюстративное фото

Собирают весь силовой блок.

Как сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка», прямо сейчас в резиденции Александра Лукашенко будут проводить «усеченный Совбез» – собирают весь силовой блок.

«Гражданские» члены Совбеза присутствовать не будут.

Объявлен общий сбор на базе группы «Альфа» КГБ.

Совбез диктатор решил провести после крушения самолета главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в Тверской области.

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