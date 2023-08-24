Financial Times: Самолет Пригожина сбили ракетой российской системы ПВО 15 24.08.2023, 7:35

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Рядом с резиденцией Путина, где он упал, стоят четыре дивизиона С-300.

Самолет Евгения Пригожина, рухнувший в Тверской области РФ, был сбит российской системой ПВО. Об этом Financial Times сказал западный чиновник, которому сообщили соответствующую информацию.

Источник FT не смог подтвердить, был ли Пригожин на борту, но отметил: «Путин пленных не берет».

Рядом с местом падения бизнес-джета Embraer ERJ 135, неподалеку от резиденции Владимира Путина на Валдае, стоят четыре дивизиона С-300, которые охраняют резиденцию, рассказал The Moscow Times источник в российской власти.

Самолет упал буквально в 50 км от резиденции. «Посмотрите, как он падал, — говорит источник. — Его сбили просто. Самолет просто потерял планер».

Если Пригожин действительно находился в разбившемся самолете, причину случившегося с ним нужно искать в июньском мятеже, который он сам называл «маршем справедливости», сказал другой источник The Moscow Times, близкий к Кремлю.

Поисковые работы на месте катастрофы близ деревни Куженкино завершились около 23.00, и были найдены все 10 тел находившихся на борту, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Тела сильно обгорели, у одного оторвана голова, у другого — сильно раздроблено лицо, пишет Baza.

Росавиация опубликовала список пассажиров, среди которых — Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, экс-подполковник спецназа ГРУ. Уткин, по данным Reuters, руководил колонной, шедшей на Москву 24 июня.

О гибели Пригожина сообщил близкий к «Вагнеру» телеграм-канал Grey Zone. По информации журналиста Александра Захарова, о смерти «шефа» также начали оповещать сотрудников структур Пригожина.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что следствие рассматривает три версии: ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Рассматривается также версия о теракте.

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