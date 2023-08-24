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Политолог: Для Лукашенко наступают серьезные испытания

  • 24.08.2023, 13:00
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Политолог: Для Лукашенко наступают серьезные испытания

Диктатор увидел, как Путин поступает с предателями.

Гибель лидера «Вагнера» Евгения Пригожина и его окружения в авиакатастрофе под Москвой - серьезный вызов для белорусского диктатора Александра Лукашенко, считает литовский политолог Максимас Милта.

«Мы видим, что то, как путинский режим поступает с предателями, которых он публично называет предателями, может иметь прямые последствия для тех краткосрочных успехов, которые режим Лукашенко получил в июне», - говорит политолог в комментарии для LRT.

Именно эта неопределенность, по его словам, очень невыгодна диктатору.

«Он всегда стремился к определенности, к очень предсказуемому ходу событий. Обычно после таких потрясений <...> появляются объяснения, в которых Лукашенко пытается определить для себя роль, как он якобы после потрясений занимает более прогрессивную позицию. Это сложная коммуникативная задача», - подчеркивает он.

По мнению Милты, пространство для коммуникативных рычагов Лукашенко очень ограничено и продолжает сужаться.

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