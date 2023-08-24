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Оккупант хвастался на камеру «захваченным» Bradley, а попав в плен, сразу же расплакался

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  • 24.08.2023, 13:13
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Оккупант хвастался на камеру «захваченным» Bradley, а попав в плен, сразу же расплакался

Видеофакт.

Украинские защитники обнародовали два показательных видео, демонстрирующие, насколько капризной бывает судьба, особенно, если ты решил отправиться в чужую страну с оружием в руках, пишет nv.ua.

На первом из них российский военный вместе со своими подельниками хвастался «захваченным» американским БМП M2 Bradley, заявляя, что теперь это якобы их «трофей».

«Передаем привет пану Зеленскому… Щас мы пригоним мотолыгу и заберем эту ху*ню. Отряд Керчь», — бахвалились на камеру оккупанты.

Однако радоваться им довелось не долго, поскольку уже вскоре бойцы ВСУ пришли вернуть свое.

И тут уже россиянин, передававший привет Зеленскому, выглядел не таким дерзким и самоуверенным. Более того, попав в руки украинских военных, он сразу же расплакался, начав ныть, что ему всего лишь 19 лет.

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