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Польский пограничник: Мигранты со стороны Беларуси становятся все более агрессивными

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  • 24.08.2023, 13:48
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Польский пограничник: Мигранты со стороны Беларуси становятся все более агрессивными
Михал Бура

У нелегалов появилось новые «орудия».

В последние два-три месяца группы нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Польши из Беларуси, становятся все более агрессивными. Об этом рассказал старший штабной прапорщик пограничных войск Михал Бура, интервью с которым приводит газета Współczesna.

Он напомнил, что несколько недель назад патрульная машина была обстреляна из рогатки металлическими шарами, которые разбили два боковых окна. В основном мигранты используют примитивные орудия, которыми пытаются повредить автомобили, но недавно один из офицеров заметил у мигранта предмет, напоминающий гладкоствольное оружие.

Идентифицировать мигрантов также становится труднее: часто у них нет документов, и они избегают контакта с пограничной службой.

Михал Бура указал, что у мигрантов все еще есть проводники с белорусской стороны. «Группа пытается пройти, а один или два человека из группы добровольно отступают в Беларусь», — описал он.

Польский офицер отметил большую роль забора на границе, который дает пограничникам время отреагировать на угрозу. Преодоление забора требует длительного приготовления, доставки лестниц и других средств. Центр мониторинга ситуации реагирует на такие приготовления и высылает на место патруль.

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