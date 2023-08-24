Моравецкий: ЧВК «Вагнер» в Беларуси все еще представляет опасность 24.08.2023, 14:13

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Матеуш Моравецкий

Контроль над группой осуществляется непосредственно Путиным.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что гибель руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не станет фактором, который нивелирует угрозу со стороны боевиков частной военной компании. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, пишет onet.pl.

По мнению Моравецкого, контроль над ЧВК все равно сохраняет руководство России и оно может использовать ее для дальнейших провокаций.

«Контроль над группой Вагнера осуществляется непосредственно президентом Путиным. Теперь пусть каждый ответит на вопрос: представляет ли находящаяся сегодня в Беларуси группа Вагнера большую или меньшую угрозу. Для меня это риторический вопрос. Группа Вагнера, которая сейчас находится под кураторством и надзором Путина и его людей, еще больше, чем раньше, или в той же степени, как раньше, будет использоваться как инструмент провокаций, шантажа, атак и разного рода терзания в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации государств, граничащих с Россией и Беларусью», – заявил Моравецкий.

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