The Economist: Около миллиона россиян бежали из РФ из-за войны 1 24.08.2023, 16:42

Больше всего россиян приняли Казахстан и Сербия.

За последнее столетие в России не наблюдалось столь значительного бегства из страны в результате политических потрясений, как после развязанной Владимиром Путиным войны в Украине. Политическая эмиграция последних полутора лет стала самой массовой с 1920-х гг., пишет The Еconomist.

Кроме того, по данным Росстата, до начала войны в Украине страну за время правления Путина покинули 1,6-2 млн человек, а после вторжения – примерно половина от этого количества, обращает внимание журнал. Он приводит расчеты проекта Re: Russia, который проанализировал различные оценки числа эмигрантов и имеющиеся данные из тех стран, что приняли большое количество россиян после 24 февраля 2022 г. Согласно этим расчетам, страну покинуло от 817 000 до 922 000 человек.

Больше всего россиян приняли Казахстан и Сербия – примерно по 150 000. Около 100 000 уехали в Армению, не менее 90 000 - в Турцию, более 70 000 - в Израиль, почти 60 000 - в Евросоюз.

Многие уехавшие после эмиграции меняли страну проживания; минимальная и максимальная оценки по странам ЕС, например, различаются примерно вдвое.

Эмиграция из России, по данным Росстата, сокращалась в первое десятилетие правления Путина, но резко ускорилась после его возвращения на президентский пост в 2012 г. Отъезд почти миллиона человек после начала войны в Украине еще сильнее ухудшил и без того крайне тяжелую демографическую ситуацию. Так, в январе-мае относительный уровень рождаемости (8,5 ребенка на 1000 человек населения) стал вторым худшим в современной истории страны; меньше (8,3 ребенка) этот показатель был только в 1999 г., экономически очень тяжелом после дефолта 1998 г.

Кроме того, по данным американской разведки, Россия потеряла на украинском фронте почти 300 000 человек, из них около 120 000 – убитыми.

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