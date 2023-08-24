Диетолог: Употребление яблок улучшает память 24.08.2023, 20:05

И снижает риск болезни Альцгеймера.

Врач-диетолог из Сиднея Винсент Кандравината заявил, что есть убедительные доказательства того, что регулярное употребление яблок может улучшить память и снизить риск болезни Альцгеймера, пишет Mail Online.

Он сказал, что фрукт богат фенольными соединениями, такими как флавоноиды, которые могут помочь снизить риск болезни Альцгеймера, защищая мозг от вредных веществ.

Флавоноиды также можно найти во многих других фруктах и овощах, а также они являются сильным антиоксидантным агентом, который может уменьшить симптомы депрессии и тревоги.

- Флавоноиды — это фенольные соединения, содержащиеся во фруктах, таких как яблоки и груши, и овощах, таких как капуста и шпинат. Вы даже можете найти их в шоколаде и вине! Эти соединения при правильном усвоении полезны для нашего здоровья, - сказал он.

Диетолог объяснил, что более высокое потребление яблок может дать организму важные витамины и минералы, которые защищают клетки мозга от нейротоксичности, которая может привести к таким нейродегенеративным расстройствам.

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