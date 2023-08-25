Ученые нашли способ бороться с деменцией 25.08.2023, 11:19

2,274

40% случаев деменции можно объяснить 12 факторами риска.

Поощряя людей быть физически, умственно и социально активными, можно потенциально предотвратить до 40% случаев деменции. Об этом нейробиолог из Университета Конкордия рассказала The Conversation.

Многочисленные исследования показали, что изменения в структуре мозга и метаболизме начинаются за десятилетия до появления симптомов деменции. Более того, все чаще признается, что вмешательства, направленные на замедление или предотвращение развития заболевания, с большей вероятностью будут эффективными, если их начать на ранних стадиях заболевания.

Согласно отчету, опубликованному в журнале The Lancet в 2020 году, 40% случаев деменции можно объяснить 12 факторами риска, которые поддаются контролю. К ним относятся высокое кровяное давление, ожирение, отсутствие физической активности, диабет, курение, чрезмерное употребление алкоголя и редкие социальные контакты, травмы головы, потеря слуха (ее можно компенсировать слуховым аппаратом), депрессия. Это означает, что здоровый образ жизни теоретически может предотвратить около 40% случаев деменции.

Некоторые данные также свидетельствуют о том, что средиземноморская диета, в которой особое внимание уделяется высокому потреблению растений (особенно листовой зелени) при одновременном сокращении потребления насыщенных жиров и мяса, также полезна для здоровья мозга.

Согласно The Lancet, риск деменции также повышен у людей с менее качественным образованием и у живущих в районах с высоким загрязнением воздуха. Эти факторы зависят не только от самих людей, но и от политиков, поэтому сокращение неравенства — важный инструмент борьбы с деменцией на уровне популяций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».