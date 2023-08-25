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Казахстан снял с должности своего посла в Беларуси

  • 25.08.2023, 13:03
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Казахстан снял с должности своего посла в Беларуси

Вместо него будет направлен другой дипломат.

Казахстан направит в Беларусь нового посла. Соответствующее решение сегодня принял президент страны Касым-Жомарт Токаев. Его указом Аскар Бейсенбаев освобожден от должности посла в Минске.

Вместо него в нашу страну приедет Ерлан Байжанов. Он станет послом в Беларуси и представителем при уставных органах СНГ.

До этого Байжанов был послом Казахстана во Ветнаме, Камбодже и Лаосе.

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