Казахстан снял с должности своего посла в Беларуси 25.08.2023, 13:03

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Вместо него будет направлен другой дипломат.

Казахстан направит в Беларусь нового посла. Соответствующее решение сегодня принял президент страны Касым-Жомарт Токаев. Его указом Аскар Бейсенбаев освобожден от должности посла в Минске.

Вместо него в нашу страну приедет Ерлан Байжанов. Он станет послом в Беларуси и представителем при уставных органах СНГ.

До этого Байжанов был послом Казахстана во Ветнаме, Камбодже и Лаосе.

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