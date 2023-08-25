Подоляк: Лукашенко подписал себе смертный приговор

Подоляк: Лукашенко подписал себе смертный приговор6
- 25.08.2023, 14:53
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Диктатор в зоне риска.
Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью для «24 канала» выразил мнение, что Лукашенко подписал себе смертный приговор:
— Лукашенко – шут при царском дворе Путина. Поэтому Лукашенко сейчас находится в зоне риска. Путин в состоянии аффекта будет уничтожать всех, кто так или иначе ему не нравится по причине личной неприязни. И из-за того, что он их подозревает в чем-то,
Есть два персонажа, которые для меня выглядят абсолютными шутами. Это Медведев, который не влияет ни на какие процессы в самой России. У него анекдотические заявления, на которые можно не реагировать, не рефлексировать. И таким же является Лукашенко, который пытается что-то говорить, но ни на что не влияет. Это человек, который также подписал себе ордер на смерть. Как и Пригожин,