Financial Times: Пригожин перед смертью пытался спасти свои операции в Африке от ГРУ 2 25.08.2023, 19:12

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Перед предполагаемой смертью хозяин так называемой ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин пытался спасти свою «империю» в Африке от ГРУ страны-агрессора России, сообщает Financial Times.

По словам источников FT, поездка Пригожина в Африку на этой неделе могла быть вызвана желанием олигарха помешать ГРУ перехватить контроль над его операциями на континенте.

Как пишет издание, на этой неделе Ливию посетила делегация армии России, в которую входил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Россияне встретились с прокремлевским лидером Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, который контролирует восток страны и на стороне которого с 2019 года воюют «вагнеровцы».

The Wall Street Journal пишет, что Пригожин в пятницу, 18 августа, прилетел в ЦАР, чтобы попытаться «спасти одно из первых государств-клиентов» «Вагнера». Во время встречи с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой в его дворце главарь «вагнеровцев» уверял, что его провальный мятеж в России не помешает ему привлечь новых боевиков и инвестиции для партнеров в ЦАР. При этом Путин во время встречи с Туадерой лично сказал ему дистанцироваться от Пригожина. Во время визита на конференцию в Санкт-Петербурге в июле президент ЦАР не стал фотографироваться с хозяином «вагнеровцев».

По данным газеты, делегация минобороны России пыталась перехватить «формальный контроль» над операциями Пригожина в Африке. В материале также сказано, что новые так называемые ЧВК, созданные ГРУ, надеялись получить контракты «вагнеровцев».

«Министерство обороны, возглавляемое главным соперником Пригожина Сергеем Шойгу, направляло делегации [в африканские страны], чтобы проинформировать иностранные правительства о том, что отныне они будут вести дела напрямую с российским государством», — пишет WSJ.

Как заявил FT бывший высокопоставленный политик ЦАР, Туадера раздумывал над тем, чтобы сократить влияние «Вагнера» в стране, но «отверг эту идею, осознав, насколько зависит от соратников Пригожина». В 2022 году «вагнеровец» и бывший агент ФСБ РФ Валерий Захаров был советником Туадеры по нацбезопасности. Боевики также отвечали за охрану президента, обучение военных и участие в боевых миссиях против повстанцев.

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