Умер белорусский писатель и драматург Георгий Марчук 25.08.2023, 20:47

Георгий Марчук

Его сказки включены в школьную программу Македонии.

Стало известно, что 23 августа 2023 года умер белорусский писатель, драматург, сценарист Георгий Марчук, пишет газета «Звязда». Ему было 76 лет.

Будущий писатель родился 1 января 1947 года в городе Давид-Городок в семье сапожника. После школы Марчук работал в местном клубе, а после - в Столинском районном клубе. Кроме того, он занимал должности руководителя драм кружка. Отмечается, что Марчук заочно закончил Белорусский театрально-художественный институт по специальности «Театроведение». С 1969 года он работал ассистентом режиссера на киностудии «Беларусьфильм», а с 1980 года Марчук стал режиссером «Беларусьфильма».

Марчук является авторов 8 романов («Крык на хутары», «Вочы i сон» и других), 50 пьес, а также книги сказок для детей. Его произведения были переведены на русский, литовский, английский, украинский, а также польский, казахский и македонский языки. Что касается общего тиража его книг, то он составляет полумиллиона экземпляров. Кроме того, сказки писателя были включены в школьную программу Македонии. Сообщается, что за художественный фильм «Цветы провинции», который был снят по сценарию Марчука, он получил звание лауреата Государственной премии Беларуси.

Марчук является автором сценария к нескольким фильмам - «Письмо Феллини», «Яблоко Луны». Также он был одним из соавторов сценария документального кинофильма «Возвращение Забейды-Сумицкого».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».