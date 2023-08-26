Британская разведка: Операцию по ликвидации Пригожина мог провести куратор отравления Скрипалей 26.08.2023, 8:08

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Генерал-майор возглавляет секретное подразделение ГРУ.

Британская разведка заподозрила в причастности к смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, предположительно, ответственного за отравление в Солсбери в 2018 году. Об этом пишет inews со ссылкой на источники в разведке.

Аверьянов возглавляет подразделение 29155 ГРУ. The New York Times и Bellingcat называли его секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе, включая отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Два источника в британской разведке рассказали, что Аверьянов руководил операцией по замене наемников ЧВК «Вагнер» в странах Африки на 20 тысяч российских военных и имел «давние неприязненные отношения» с Пригожиным. Financial Times со ссылкой на несколько информированных источников сообщала, что перед гибелью Пригожин посетил Африку, где пытался помешать ГРУ взять под контроль свои операции. Собеседники WSJ утверждали, что за месяц до этого российский президент Владимир Путин рекомендовал президенту ЦАР дистанцироваться от основателя ЧВК «Вагнер».

При этом западные чиновники продолжают считать, что за гибелью Пригожина скорее всего стоит российский президент. «Мало что происходит в России без участия Путина», — считает президент США Джо Байден.

«Исторически Путин предпочитает «холодную» месть. Так что способ и время гибели Пригожина неудивительны. Многие, включая меня, думали, что его дни сочтены. Вокруг упомянутого имени (Аверьянов) ведется много разговоров. Это тоже неудивительно», — рассказал бывший сотрудник британской разведки.

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание на то, что во время встречи российского диктатора Путина с африканскими лидерами в начале августа Аверьянов стоял рядом с ним, и глава кремлевского режима представил его как «человека, который будет отвечать за безопасность на вашем континенте». Аверьянов десятилетиями отвечал в ГРУ за «покушения на конкурентов, несогласных и «предателей», подчеркнул Грозев.

Самолет Пригожина Embraer Legacy 600 потерпел крушение 23 августа при перелете из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал в Тверской области, в 50 км от резиденции Путина. На борту было десять человек, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

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