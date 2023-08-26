Появилось новое видео с моментом падения самолета Пригожина 26.08.2023, 8:19

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Борт шел вертикально вниз.

В пятницу, 25 августа, местные жители Тверской области России выложили новые видео с падением самолета погибшего владельца ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Об этом сообщает российское издание РБК.

На видео заметно, что бизнес-джет Пригожина Embraer-135 падает вниз резко и практически вертикально.

Также росСМИ обнародовало кадры с поля, где упал самолет Пригожина. По словам местных жителей, после авиакатастрофы экстренные службы сразу оцепили район падения и отправили за ограничительную ленту всех непричастных к осмотру места авиакатастрофы.

Напомним, что в российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики «Вагнера», в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

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