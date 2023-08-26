Цукерберг создал очки, которые будут транслировать видео и шептать на ухо 26.08.2023, 13:59

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Раскрыт секрет новых «умных очков» Ray-Ban Stories.

Обозреватель Джанко Рётгрес стал обладателем внутренних документов компании Meta в которых говорится о возможностях следующего поколения умных очков Ray-Ban Stories.

Судя по всему, Марк Цукерберг собирается завоевать доверие клиентов функцией живой трансляции видео и возможностью слушать комментарии зрителей.

«Стримеры смогут напрямую общаться с аудиторией, поскольку очки будут передавать комментарии через звук по встроенным динамикам», — написал Ретгерс в Lowpass.

Кроме того, увеличится время работы устройства, а камеры станут лучше — все ради того, чтобы записывать и транслировать видео стало удобнее.

Каким образом алгоритмы Meta станут решать, какие из сотен или даже тысяч комментариев передавать владельцу очков, а какие нет — неизвестно.

Возможно, пишет Verge, привилегию шептать в ухо кумиру лидеры мнений смогут даровать своим платным подписчикам. Или появится какой-нибудь механизм модерации комментариев.

Вдобавок, новые очки будут измерять уровень шума и смогут автоматически регулировать уровень громкости динамиков — пользователю не придется за этим следить. Предусмотрена также функция защиты окружающих от фото- и видеосъемки без их согласия: если владелец очков каким-то образом убрал светодиоидный индикатор, сообщающий о том, что очки сейчас работают в режиме записи, они каким-то образом воспрепятствуют съемке. Как именно — пока не ясно.

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