«Путин расправится с Лукашенко за участие в мятеже Пригожина» 26.08.2023, 14:11

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Ситуация в России развивается в благоприятном для белорусов направлении.

Что значит для Лукашенко смерть главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина? Простит ли «пахан всея России» белорусскому диктатору предательство? Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Как смерть Пригожина влияет на ситуацию в России?

— Если проводить исторические параллели, слышал такую версию, что убийство Пригожина напоминает ликвидацию главы штурмовых отрядов гитлеровской Германии Эрнста Рёма. Однако в этот момент Гитлер только приходил к власти, был энергичным и мощным. Если проводить параллели с гитлеровской Германией, убийство Пригожина напоминает последствия мятежа, в котором приняли участие германские генералы в конце войны — в 1944 году, когда Гитлер чудом выжил.

Сегодня состояние здоровья Путина напоминает состояние здоровья Гитлера в тот период.

Можно сказать, что сегодня Россией управляет коллективный Путин. Скорее всего, Владимир Владимирович давно уже не может полноценно выполнять руководящие функции. Фактом является использование двойников. Как раз таки Лукашенко и Пригожин, которые часто встречались с Путиным, хорошо знали о реальном положении дел. Именно поэтому и возник мятеж. Тут у Путина не остается никаких шансов, чтобы долго удерживать власть, он может только реагировать на то, что происходит.

Сама смерть Пригожина ускоряет процессы развала путинского режима.

— В начале мятежа вы выдвинули версию, что Лукашенко участвовал в заговоре на стороне Пригожина. Поведение и слова белорусского диктатора после смерти главы «Вагнера» подтверждают вашу версию?

— В двух словах напомню. И Пригожин, и Лукашенко рассчитывали, что в тот конкретно момент Путин очень слаб, рассчитывали на поддержку военных. Недавняя отставка генерала Сергея Суровикина об этом свидетельствует. Как и заявление Лукашенко о том, что он был готов перебросить бригаду спецназа в Москву. Ведь не для защиты Москвы он это хотел сделать, а чтобы участвовать в мятеже на стороне путчистов.

Однако что-то пошло не так, большинство военных на тот момент не поддержало бунт Пригожина, Лукашенко пришлось делать все, чтобы выступить якобы переговорщиком и спрятать главу «Вагнера» на своей территории. Путин в конце концов расправился с Пригожиным. Теперь, через два месяца, Путину и его клану — Шойгу, Патрушеву — прекрасно известно, кто участвовал в мятеже.

Естественно, что Лукашенко перепуган, ведь «пахан всея России» не может простить предательства. Только Пригожина легче заменить, а в той ситуации, которой оказалась Россия, Лукашенко заменить сложнее. Однако я уверен, что Кремль обязательно расправится с ним, и последний это хорошо понимает.

— Судьба Лукашенко предрешена?

— Вся эта смута дестабилизирует наших врагов, но нам важно, чтобы Беларусь стала демократической. Да, судьба Лукашенко предрешена, но в какой ситуации окажется Беларусь? Это будет зависеть только от самих белорусов, от тех людей, которые называют себя лидерами. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация в регионе изменится настолько, что нам нужно будет возвращаться в Беларусь, а людям внутри страны очень активно действовать, потому что главное для всех нас — судьба нашей родины. А пока события развиваются в очень благоприятном для нас направлении.

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