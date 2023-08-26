Ученые рассказали о возможной роли тайной комнаты в Великой пирамиде Египта 1 26.08.2023, 16:12

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Исследователи использовали революционную технику сканирования.

Новые высокотехнологичные сканирования Великой пирамиды детализировали знания ученых о загадочной «пустоте» в ее сердце, позволив экспертам догадаться о ее функции.

В частности, таинственная «пустота» внутри знаменитой Великой пирамиды Египта может содержать сокровища фараона, правившего в 26 веке до нашей эры, пишет Dailystar.co.uk. Большое пространство в центре конструкции высотой 481 фут было обнаружено в 2017 году и с тех пор окутано тайной, поскольку никто не знал, что находится внутри.

Но завесу этой тайны удалось приоткрыть, использовав революционную технику сканирования. Так, ученым удалось выяснить, что комната на 10 м больше, чем предполагалось, и ее длина составляет 40 м.

Теперь эксперты полагают, что доступ к комнате мог осуществляться через таинственный коридор и, что внутри пирамиды могло быть два совершенно независимых набора комнат.

Эксперт по сканированию Себастьян Прокурор добавил, что обнаружены крошечные проходы, очень маленькие, чтобы в них мог пройти любой человек, которые ведут из покоев короля и королевы в какое-то неизвестное место глубоко внутри пирамиды.

«Это все еще остается загадкой даже после многочисленных роботизированных исследований», - сказал он. «Они определенно созданы человеком. Это оставляет кое-что для понимания будущим поколениям».

Мэтью Сибсон из археологического подкаста Ancient Architects предложил, что большая пустота - «это одна или несколько прихожих, где фараон хранил драгоценные королевские и религиозные предметы, которые он будет использовать в загробной жизни».

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