Назван смартфон с самым лучшим экраном в мире 26.08.2023, 19:10

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И это не iPhone.

В конце июля Samsung выпустила линейку складных устройств пятого поколения. Как выяснилось, новинкам есть чем похвастаться: по итогам серии тестов DxOMark экран Galaxy Z Fold5 получил наивысшую оценку и занял первую строчку соответствующего рейтинга, пишет unian.net.

Galaxy Z Fold5 набрал 152 балла, опередив всех конкурентов, включая Pixel Fold, бывшего лидера рейтинга. Примечательно, что предшественник в лице Z Fold4 в свое время получил 133 балла, то есть улучшение достаточно значительное.

Эксперты DxOMark высоко оценили в Samsung Galaxy Z Fold5 точность цветопередачи и качественную работу автояркости, хорошую читаемость вне зависимости от условий освещения, а также плавную работу экрана.

Есть и несколько минусов, но, учитывая место в рейтинге, они незначительные. Так, временами чувствуется дефицит яркости при длительном использовании на улице и порой страдает плавность при просмотре интернет-страниц.

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