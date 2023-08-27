В Шотландии устроили самые масштабные за полвека поиски чудовища из озера Лох-Несс 27.08.2023, 1:11

Сотни волонтеров и ученых.

В Шотландии объявили самые масштабные за полвека поиски «Лох-Несского чудовища». Почти 300 волонтеров зарегистрировались для участия в мероприятии, сообщает BBC.

Издание отмечает, что миф о чудовище, которое якобы живет в озере Лох-Несс, существует сотни лет, но современное восприятие мифического существа появилось 90 лет назад. В апреле 1933 года менеджер отеля Олди Маккей сказала, что видела в озере китообразное существо. В том году монстра видели еще несколько раз, а в ноябре впервые сфотографировали.

Масштабные поиски легендарного существа в эти выходные организовал Центр Лох-Несс и волонтерская исследовательская группа Loch Ness Exploration. В поисках участвуют лодки с акустическим прослушивающим оборудованием, волонтеры-наблюдатели на берегах, дроны с инфракрасными камерами и так далее.

Главной проблемой для поисковиков являются огромные размеры озера: 36 км в длину при ширине около 1,5 км и глубине кое-где более 200 метров.

«Мы ищем всплески на поверхности и просим добровольцев записывать любое природное поведение на озере», — сказал Алан Маккенна из Loch Ness Exploration.

Он сказал, что озеро может обмануть глаза и умы людей.

«Не каждая рябь или волна — монстр. Некоторые из них можно объяснить, но есть некоторые, которые нельзя», — добавил он.

Организаторы заявили, что эта попытка стала крупнейшим поиском монстра с тех пор, как Бюро расследований озера Лох-Несс провело исследование в 1972 году. Были и более поздние попытки, но все они закончились ничем.

В 2019 году ученые заявили, что за неоднократными наблюдениями легендарного Лох-Несского чудовища могут стоять рыбы-угри, выросшие до исполинских размеров.

Исследователи из Новой Зеландии попытались каталогизировать все живые виды в озере, извлекая ДНК из образцов воды. После анализа ученые исключили присутствие крупных животных, предположительно стоящих за сообщениями о монстрах.

Никаких доказательств существования в озере доисторической морской рептилии, называемой плезиозавром, или крупной рыбы, такой как осетр, обнаружено не было.

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