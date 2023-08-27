«Самолет Пригожина перед вылетом ждал важную запчасть, а потом взорвался в воздухе» 2 27.08.2023, 8:34

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Стали известны новые детали подготовки к последнему полету главаря ЧВК «Вагнер».

«Покупательница» бизнес-джета Евгения Пригожина председатель совета директоров компании Русджет Александра Юлина рассказала телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, как перед вылетом попала в самолет, что видела и что происходило на борту.

По ее словам, «самолет ждал какую-то важную запчасть».

Потом «в самолет сели главари «Вагнера» Пригожин, Уткин и другие и он взорвался в воздухе».

ВЧК-ОГПУ также опубликовал рассказ менеджера самолета Пригожина, которая сначала назвала потенциальным «покупателям» дату вылета главаря ЧВК «Вагнер», а перед вылетом провела их на борт для осмотра.

Она подробно рассказала о том, что было с самолетом перед вылетом.

«Одно время у самолета была повышенная охрана...Мы прошли две рамки, я ходила за ними по пятам. Они ничего не оставили в салоне самолета...Тормоз ставили в субботу, турбохолодильник - в воскресенье», - рассказал менеджер бизнес-джета.

Из ее слов можно понять, что бомба могла быть в турбохолодильнике, который установили на самолет в воскресенье.

На борт не стали устанавливать, заказанный в США в обход санкций турбохолодильник, а монтировали агрегат неизвестного происхождения.

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