Стало известно, как в самолет Пригожина могла быть заложена бомба 3 27.08.2023, 9:54

10,822

Случайность или заговор?

Близкий к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ выяснил все подробности того, как в самолет Евгения Пригожина могла быть заложена бомба.

Под предлогом выполнения приказа главаря ЧВК Вагнер об экономии средств, его менеджеры перестали вообще соблюдать любые меры даже банальной предосторожности. Была ли это случайность или заговор — пока не ясно.

Самолет, которым пользовался Пригожин, долгие годы состоял на постоянном обслуживании у компании «Джет Флайт Сервис».

Это крупная и известная структура, обслуживающая множество самолетов.

В начале лета проводилась полная диагностика борта: итог — без замечаний. В июле представители Пригожина обратились с жалобами на шумы при включении кондиционера и стуки при торможении.

Инженеры «Джет Флайт Сервис» проводили несколько этапов осмотра и выявили у самолёта два дефекта: неисправность тормоза левого шасси и турбохолодильника.

В бортовой журнал была сделана отметка о непригодности самолета к полетам.

16 августа представители «Джет Флайт Сервис» загнали самолет в ангар, чтобы он там находился до поступления деталей и проведения последующего ремонта.

Ангар полностью охраняется, оборудован камерами наблюдения.

Однако, в тот же день 16 августа менеджер МНТ (на фирму записан самолет Пригожина) неожиданно дал распоряжение вывести самолет из ангара на улицу, сославшись, что имеет распоряжение от Пригожина о необходимости полной экономии средств (за нахождение в ангаре взымалась отдельная плата).

Под этим же предлогом представители МНТ отказываются от услуг «Джет Флайт Сервис» в поиске и монтаже деталей, заявляют, что и купят, и установит их своими силами. В результате пакет тормозной системы на шасси покупается… с рук непонятно у кого.

А поставщиком турбохолодильника была выбрана компания «Протектор» — по сути «шарашкина контора».

Руководители «Протектора», как уже точно известно, наврали представителям МНТ, что запчасть поставят из США, Майями, в обход санкций по «отлаженному маршруту».

А когда настала время передать покупателю «американскую деталь» заявили, будто ее разбили на складе на таможне. Все это было вранье. Вскоре «Протектор» передал деталь, но ее происхождение вообще толком не известно.

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, этот турбохолодильник в печальном состоянии купила частная компания из Франции для того, чтобы разобрать на запчасти.

И, вот, эта деталь (или ее двойник) уже отремонтированная «всплыла» на самолете Пригожина.

Пока рассматривается версия, что бомба могла быть заложена именно в тормозной механизм или турбохолодильник.

Самое же главное, как выяснил ВЧК-ОГПУ, абсолютно все участники сделок знали, что эти детали предназначены для «самолета Пригожина». Вообще на рынке активно обсуждалось, что ищут детали для самолета главаря ЧВК «Вагнер».

К этому еще можно добавить, что личный пилот Пригожин и бывший учредитель МНТ (после введения санкций компанию переписали на номинала) Артем Степанов исчез после катастрофы. Якобы уехал в поход на Камчатку в места, где нет связи. А менеджер МНТ сообщал посторонним людям день вылета Пригожина, а в день катастрофы проводила посторонних на борт под видом пассажиров.

Вплоть до мятежа Пригожин соблюдал повышенные меры безопасности и конспирации. Запутывал время и место вылета. Менял для передвижения самолеты (у него их было три). Нарушал заявленные маршруты. Порой использовал двойника. Самолеты были под постоянной охранной. В этой же ситуации, неожиданно даже какие-то минимальные меры осторожности были отброшены. Очень странная ситуация.

На фото и видео:

Инженеры показывают поломку тормозной системы самолета Пригожина.

Сломанный турбохолодильник.

Посторонний, пропущенный менеджером Пригожина прямо в кабину самолета, на котором вскоре в последний полет отправился главарь ЧВК «Вагнер».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».