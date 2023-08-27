Полина Шарендо-Панасюк объявила голодовку 3 27.08.2023, 13:41

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Активистка «Европейской Беларуси» протестует из-за нечеловеческих условий в ИВС Речицкого РОВД.

23 августа активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк объявила голодовку, полностью отказавшись от еды.

По информации правозащитного центра «Весна», это стало протестом против ужасных условий, созданных администрацией ИВС Речицкого РОВД.

«После прибытия в изолятор Полину поместили в одиночную камеру с полной антисанитарией, в которой есть насекомые. У нее забрали все личные вещи и продукты, которые она привезла с собой. Спать она должна на железных кривых пластинах «шконки», поскольку ей не выдали никакой постельных вещей. Ее не выводят на прогулки и запретили все виды передач», – пишут правозащитники.

Также стало известно, что в Речицком ИВС прошли последние следственные действия в рамках уголовного дела о «злостном неповиновении администрации колонии». На следующей неделе дело передадут в прокуратуру, а затем в суд Речицкого района.

В 2021 году Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы. В апреле 2022 года она получила еще один год колонии по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»).

Этот срок должен был закончиться 6 августа, но на активистку «Европейской Беларуси» завели еще одно дело за «неповиновение». В конце июня ее этапировали в «Новинки», но она отказалась проходить психиатрическую экспертизу.

Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу 6 августа, но против нее возбудили новое уголовное дело и перевели из речицкой колонии в СИЗО №3 в Гомеле.

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