Что сейчас происходит с Полиной Шарендо-Панасюк? 27.08.2023, 18:22

Рассказал муж политзаключенной.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу в начале августа. Но на нее снова завели новое уголовное дело и создали невыносимые условия. В результате женщина, здоровье которой сильно подорвано, объявила голодовку. Еду Полина не принимает с 23 августа.

«26 августа у Полины был адвокат, против нее закончены следственные действия – ей предъявлено обвинение по 411 статье Уголовного кодекса. На следующей неделе уголовное дело будет передано в прокуратуру, а позже в суд. В ИВС Речицы у нее забрали личные вещи и продукты, которые она привезла.

В камере, где она сейчас находится, ужасные условия, ей не выдали белье, личные вещи – фактически это карцер. Поэтому 23 августа Полина объявила голодовку. Это очень сильный удар по ее здоровью, она и так очень слаба после этапов, но не сдается. Моя жена не признает это уголовное дело, она отказались знакомиться с ним», – рассказал «Белсату» муж политзаключенной Андрей Шарендо.

По его словам власти пытаются «дожать» его жену. Ожидается, что на следующей неделе у Полины будет новый этап – в гомельский СИЗО.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Она была наказана двумя гадами заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

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