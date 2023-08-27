Польша удовлетворяет более 90% заявлений белорусов на ВНЖ 3 27.08.2023, 20:08

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Данные польского Управления по делам иностранцев.

Польша удовлетворяет 90,6% заявлений белорусов на получение видов на жительство: постоянных, временных и ВНЖ долгосрочного резидента ЕС. Это следует из данных польского Управления по делам иностранцев.

В 2021–2023 годах Польша вынесла 81 002 позитивных решения о предоставлении белорусам ВНЖ и только 8 434 отказа.

Сейчас 35,7 тыс. белорусских граждан живут в Польше на основании постоянного ВНЖ, 48,1 тыс. — на основании временного ВНЖ, более тысячи имеют разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Чаще всего заявления на ВНЖ белорусы подают в Мазовецком, Поморском и Подляском воеводствах.

По делам о международной защите 99% белорусов получают положительные решения. В 2021–2023 годах отказы получили только 56 граждан Беларуси (в том числе 24 — в 2023 году), удовлетворили более 7 тыс. прошений.

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