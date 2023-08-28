В Лоевском районе рыбаки выловили из Днепра огромного сома 28.08.2023, 0:50

Они рыбачили с моторной лодки.

Компании рыбаков на реке Днепр в Лоевском районе улыбнулась удача: они выловили огромного сома, пишет «Зеркало».

«Полчаса борьбы! Короче, больше 100 килограмм», — рассказал мужчина, снимающий ролик. Кажется, вес сома он несколько переоценил, но рыба действительно большая — длиной примерно в человеческий рост.

«Антоха, это монстр! Все, давай его отпускай. Пускай плывет. Давай, малыш, давай-давай-давай», — приговаривают рыбаки, отпуская сома в воду. Спустя несколько секунд рыба зашевелила хвостом и поплыла вглубь.

На видео видно, что мужчины рыбачили с моторной лодки. Днепр в том месте глубокий, с обрывистыми берегами, подмываемыми водой — у таких часто бывают подводные ямы, а их как раз и любят сомы.

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