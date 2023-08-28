Бойцы ВСУ опубликовали эпичное видео наступления на позиции россиян 28.08.2023, 11:48

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Украинские военные заставили оккупантов пуститься в бегство под Бахмутом.

Вооруженные силы Украины разместили яркое видео боев на Восточном фронте. Так, под Бахмутом украинские военные заставили «отрицательно наступать» российских вояк. Эффектный ролик в ТГ-канале «Цитадель.Схід» разместили бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Украинские защитники обнародовали фрагмент наступательных действий ВСУ на Бахмутском направлении. Украинские воины стремительно продвигаются по лесопосадке, при этом поступает информация, что российские оккупанты сбежали со своих позиций, поэтому украинские военные приняли решение двигаться еще быстрее, чтобы отогнать захватчиков как можно дальше.

В самом ТГ-канале, разместившем столь яркое видео, указывается, что сбежавшие с позиций россияне - это подразделения хваленого кадыровского «Ахмата» и 72-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ.

«Бахмутское направление. 2 механизированных батальона ВСУ штурмуют позиции 72-й ОМСБр России и «ахматов», - так прокомментировали видеосюжет авторы ТГ-канала.

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