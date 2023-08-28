Новый смартфон Samsung назвали «революционером автономности» 2 28.08.2023, 13:14

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О какой модели идет речь.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5, который имеет лучший экран на рынке, назвали «революционером автономности» среди себе подобных. Примечательно, что для этого даже не пришлось увеличивать емкость аккумулятора.

Как говориться в материале 9to5Google, смартфоны со складными дисплеями всегда были полны как инноваций, так и компромиссов. Например, по части батарей. Однако Samsung сделала настоящий прорыв с линейкой складных устройств пятого поколения.

На бумаге Galaxy Z Fold 5 почти не отличается от Galaxy Z Fold 4. Он имеет ту же батарею емкостью 4400 мАч, те же размеры и разрешение экрана и лишь немного лучший процессор Snapdragon 8 Gen 2. Но на практике автономность устройства увеличилась на 30-40%.

По словам обозревателей, такая автономность аккумулятора – это результат оптимизации и улучшений в технологиях складного дисплея. Так, в результате тестирования, Galaxy Z Fold 5 показывал остаточные 40-50% заряда в конце дня среднестатического использования.

«Samsung Galaxy Z Fold 5 является доказательством того, что мы стали еще на шаг ближе к складным устройствам, которым больше не нужно идти на компромисс в ключевых областях», – подытоживают в 9to5Google.

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