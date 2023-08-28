У Лаврова опубликовали карту Украины с Крымом и Донбассом 3 28.08.2023, 15:29

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Публикация вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях.

Российское посольство в ЮАР опубликовало на своей странице в социальной сети Twitter карту «расширенного BRICS», на которой Россия и Украина обозначены в своих международно признанных границах.

У Лаврова фактически признали за Украиной все ее оккупированные территории: на карте Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области находятся в составе Украины, пишет «Диалог.UA».

Публикация вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях - пользователи оставили десятки комментариев, посмеиваясь над российскими дипломатами.

«Я рад видеть, что Посольство России в Южной Африке понимает и ясно дает понять, что Крым является частью Украины, а не России. Я надеюсь, что у посла нет никаких планов лететь в ближайшее время после того, как он выступит с этой позицией, так как я слышал, что его босс Путин не очень доволен», - с сарказмом в комментарии отмечает один из пользователей.

При этом россияне в социальных сетях скандалят, требуя срочно удалить карту и наказать всех виновных. Примечательно, что Тайвань на карте российские дипломаты также не отнесли к Китаю, что может не понравится ближайшему союзнику Москвы Пекину.

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