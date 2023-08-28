В Новополоцке стоматолога арестовали на 30 суток 1 28.08.2023, 19:08

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Александр Грудницкий

Его вместе с женой задержали после возвращения в Беларусь из Литвы.

Суд Новополоцка арестовал местного стоматолога Александра Грудницкого на 30 суток. Судили и его жену, но результаты процесса неизвестны.

Судья Зинаида Болоболова судила его дважды — заочно. 17 августа она присудили ему 15 суток из-за фотографии в Instagram с грузинским и украинским флагом, что расценили как «пикет» (часть 1 статьи 24.23 КоАП) — несмотря на то, что снимок с флажками Украины и Грузии Грудницкий разместил еще в 2021 году во время отдыха в Грузии. А 18 августа его лайк в «Одноклассниках» под публикацией посчитали распространением «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП) и дали еще 15 суток.

Суд над его женой Аллой Грудницкой прошел 22 августа, но его результаты неизвестны.

Напомним, Александра Грудницкого и его жену задержали 21 августа при пересечении литовско-белорусской границы — они возвращались из поездки к сыну.

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