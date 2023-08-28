В Украине показали тест-драйв роботов-камикадзе, которые задействуют на фронте 1 28.08.2023, 21:52

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Они помогут более эффективно уничтожать оккупантов.

Украинские военные получат в свое использование дистанционные работы камикадзе. Они помогут более эффективно уничтожать врага. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Проверил в полевых условиях 25 уникальных разработок – от логистических до боевых, от дистанционных турелей до роботов-камикадзе. Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага», – рассказал Федоров.

Он отметил, что технологии и инновации являются ключом к победе Украины.

«Сейчас у нас значительный прогресс на рынке беспилотников – компании масштабируются и активно развиваются. Дальше мы расширим этот опыт на Армию роботов», – подчеркнул он.

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