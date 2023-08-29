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ВСУ совершили прорыв возле Вербового на Южном фронте

  • 29.08.2023, 7:35
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ВСУ совершили прорыв возле Вербового на Южном фронте

Украинские войска проводят две наступательные операции одновременно.

Украинские воины имеют новые успехи в Запорожской области: бойцы ВСУ продвинулись вперед возле села Вербовое.

На продвижение украинских сил возле Вербового указывают тепловые аномалии от датчиков NASA FIRMS/VIIRS и российские заявления о свежих достижениях украинских сил, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

«Сейчас украинские войска проводят две операции на юге Украины в западной части Запорожской области и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей», - отметили аналитики.

Кроме того, была опубликована свежая карта боевых действий.

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