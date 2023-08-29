Обнародован секретный план Кремля по похоронам Пригожина 29.08.2023, 9:08

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Евгений Пригожин

Глава РФ боится беспорядков?

Источник близкого к российским силовикам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что предварительно 6 из 7 погибших в авиакатастрофе наемников ЧВК «Вагнер» будут похоронены в Санкт-Петербурге.

Главарей Пригожина, Уткина и Чекалова планируют провести в первую очередь, скорее всего, сначала Уткина и Чекалова 29 августа. Евгения Пригожина могут похоронить на день позже. Его планируют отпевать в храме. Предварительно, траурные мероприятия с главой ЧВК будут назначены на среду, 30 августа.

По данным источник ВЧК-ОГПУ, на похороны планируется собрать настолько узкий круг, что даже не все приближенные командиры смогут туда попасть.

Предварительно, в Санкт-Петербурге будут похоронены и охранники Евгения Пригожина: Евгений Макарян (Макар), Сергей Пропустин (Дым) и Николай Матусеев (Матусей). Все они жили в квартирах в служебном доме в Питере.

Александр Тотмин (Тот) будет похоронен на родине в Алтайском крае. Известно, что его останки обещали передать родственникам 30-31 августа. Следователь вызывал его родителей на опознание в Санкт-Петербург и там же обещал отдать личные вещи.

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