В Беларусь прибыли войска из Казахстана
- 29.08.2023, 9:12
С какой целью?
В Беларусь прибыли военнослужащие из Казахстана для участия в учениях, которые пройдут на белорусской территории с 1 по 6 сентября.
Об этом сообщает nv.ua.
«Военнослужащие ВС Казахстана прибыли в Беларусь для участия в учениях ОДКБ Боевое братство-2023, которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, военные прибыли на самолете ВВС Казахстана CASA C-295 M, который приземлился в 20:15 в аэропорту Брест.
Сообщается, что учения «Боевое братство-2023» проводятся под эгидой ОДКБ.
В учениях примут участие более 2500 военнослужащих, более 500 единиц техники.