В Беларусь прибыли войска из Казахстана 29.08.2023, 9:12

иллюстративное фото

С какой целью?

В Беларусь прибыли военнослужащие из Казахстана для участия в учениях, которые пройдут на белорусской территории с 1 по 6 сентября.

Об этом сообщает nv.ua.

«Военнослужащие ВС Казахстана прибыли в Беларусь для участия в учениях ОДКБ Боевое братство-2023, которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, военные прибыли на самолете ВВС Казахстана CASA C-295 M, который приземлился в 20:15 в аэропорту Брест.

Сообщается, что учения «Боевое братство-2023» проводятся под эгидой ОДКБ.

В учениях примут участие более 2500 военнослужащих, более 500 единиц техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».