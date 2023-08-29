Налоговики потребовали у банков данные о всех платежах белорусов за границу 29.08.2023, 10:37

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С чем это может быть связано?

Министерство по налогам и сборам разослало в банки требование предоставить информацию о платежах белорусов в иностранных интернет-магазинах. Вероятно, это делается для того, чтобы обложить такие покупки НДС. Об этом пишет издание Infobank.

Целью такого запроса, по данным издания, стало желание выяснить, какие иностранные интернет-магазины пользуются у белорусов популярностью. То есть налоговая начала устанавливать, кто и когда платил из Беларуси за границу за товары.

Напомним, с 1 июля 2022 года ввели налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных компаний, которые занимаются электронной продажей товаров. Ставка налога может составлять 10% или 20% в зависимости от категории товара.

Особенность НДС в том, что его обычно платят юрлица или ИП, включая его размер в стоимость реализуемого товара. Однако МНС никак не может обязать иностранные организации платить этот налог, потому что они находятся в другой юрисдикции. Следовательно, есть вероятность, что за отказ от введения такого налога на продажу товаров в нашу страну эти сайты могут блокировать, считает издание.

В этом году НДС на товары для Беларуси ввел AliExpress, это сказалось на их стоимости.

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