Генерал Наев предупредил о диверсиях и провокациях на границе Беларуси с Украиной 29.08.2023, 13:26

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Сергей Наев

Россия ищет новый повод для возобновления активных действий с северного направления.

В сентябре нынешнего года на территории Беларуси пройдет ряд совместных учений подконтрольной Кремлю «Организации договора коллективной безопасности» (ОДКБ). Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Такие учения могут использоваться страной-агрессором Россией для легитимизации наращивания военного присутствия на территории Беларуси.

«В сентябре этого года на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ («Эшелон», «Поиск», «Взаимодействие»), которые могут быть использованы в качестве легитимизации наращивания военного присутствия. Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов для возобновления активных действий с северного направления. Так что организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключаются», – подчеркнул Наев.

Наев заверил, что ситуация на украинско-белорусской границе полностью контролируемая, оснований для резких изменений ситуации нет. А русские оккупанты при этом полностью вывели подразделения своих наземных войск из Беларуси и частью отправили в резерв, а частью отправили в наступление по направлению «Купянск – Лиман».

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