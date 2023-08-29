Из Работино эвакуировали всех гражданских 29.08.2023, 20:24

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ВСУ полностью освободили село от оккупантов.

Из освобожденного от оккупации села Работино в Запорожской области эвакуировали всех гражданских граждан.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил первый замглавы Запорожской ОВА Руслан Мовчан в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день Работино полностью уволено. Проведена полная эвакуация местных жителей из села Работино. На сегодняшний день гражданское население полностью эвакуировано», - заявил он.

По словам Мовчана, до оккупации в селе проживало около 500 человек. Когда населенный пункт был захвачен россиянами, там проживало около 10 человек. Село потерпело значительные разрушения.

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