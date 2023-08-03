Российский генерал Теплинский проговорился о реальных потерях в Украине: видео срочно удаляют

Российский генерал Теплинский проговорился о реальных потерях в Украине: видео срочно удаляют10
- 3.08.2023, 12:22
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В скандале оказался замешан и пропагандист Соловьев.
Контролируемый Минобороны РФ телеканал «Звезда» экстренно удалил поздравление с Днем ВДВ от командующего войсками Михаила Теплинского, передает dialog.ua.
В нем он, видимо по собственной инициативе, раскрыл количество раненых десантников (8,5 тысячи человек). Новость сохранилась в веб-архиве Google, в репостах и перепечатках небольших СМИ, а удаленное сообщение из телеграм-канала – в архиве сервиса TGStat.
В День ВДВ, 2 августа, телеканал «Звезда» выпустил видеопоздравление от командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского.
В нем военачальник сообщил, что за время войны в Украине более 5 тысяч получивших ранения десантников вернулись на фронт после лечения, свыше 3,5 тысячи раненых вообще отказались покинуть передовую.
Теплинский не назвал количество безвозвратных потерь и точное количество погибших, однако даже судя по опубликованным им данным потери россиян колоссальны.
Опираясь на данные по раненым, OSINT-аналитик Кирилл Михайлов в беседе с «Агентством» предположил, что количество погибших десантников должно составлять несколько тысяч человек.
Кроме того, командующий ВДВ сообщил, что за время войны им удалось сформировать под Новороссийском и отправить на фронт артиллерийскую бригаду.
А к концу 2023 года он пообещал создать еще два парашютно-десантных полка и возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию.
Дивизия, о которой говорил Теплинский, была создана после Второй мировой войны и до 1993 года дислоцировалась в Азербайджане, а затем была перебазирована в Ульяновск. Она участвовала в нескольких военных кампаниях, в том числе в Чечне.
В 2007 году 104-я дивизия была преобразована в бригаду и продолжает до сих пор действовать как 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
О возрождении дивизии ТАСС дважды сообщал весной, в том числе со ссылкой бывшего командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова. Когда это случится, Шаманов не уточнял.
После удаления с ресурсов Минобороны видео Теплинского сохранилось в других провластных источниках, в частности в телеграм-канале телеведущего Владимира Соловьева.
Среди крупных СМИ новость процитировал лишь «Московский комсомолец» и агрегатор «Рамблер / новости».
Удаление сообщения с Теплинским может свидетельствовать о том, что в нем была разглашена информация, которую не хотело бы обнародовать Минобороны.
Ранее к Теплинскому уже появлялись претензии со стороны военного ведомства. В январе пророссийские военные телеграм-каналы, в том числе военкоры Александр Сладков и Юрий Котенок, сообщали об отставке Михаила Теплинского с поста командующего ВДВ.
Котенок называл его «одним из самых популярных генералов в войсках» и требовал вмешаться в ситуацию Путина.