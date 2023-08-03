Стало известно, кто сдал силовикам белоруску, подпевавшую украинской песне 23 3.08.2023, 14:19

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«Ябатька» стучал в милицию не один раз.

Сегодня стало известно, что силовики задержали 44-летнюю белоруску, которая слушала украинскую песню и подпевала ей.

«Белсат» выяснил, кто сдал женщину.

Журналистам удалось выяснить, что видео, записанное под окнами квартиры, выложил пользователь под ником Syper_zhorik. Он называет себя Петром (Петром Меречко) и жителем Иваново. В 2014 году он окончил школу.

Почти все видео Петра не набирают и 1000 просмотров, а вот видео, записанное под окнами женщины, принесло ему почти 34 тысячи просмотров и более 300 комментариев.

В одном из комментариев Петр пишет:

«С ними нельзя церемониться. Они живут на нашей земле и оскорбляют наших братьев россиян. Это похоже на то, если бы к вам пришли в дом, оскорбили родных».

19 июля он написал, что обратился в милицию: «Если бы все так просто было. Обратился, они в этом прямого нарушения закона не увидели». А уже сегодня появилось видео с женщиной.

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