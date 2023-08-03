Белорус честно рассказал о «бесплатной» медицине в стране 9 3.08.2023, 14:37

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Ему нужна была срочная операция.

Читатель рассказал сайту Charter97.org, как столкнулся с реалиями белорусской медицины:

- Неприятность со мной случилась перед отъездом в аэропорт. Когда грузил чемоданы в автомобиль, то в руке что-то хрустнуло, и она стала неуправляемой. Обвисла, обмякла и перестала действовать. Я качался на земле от боли минут 15. Но отлет был через 2 часа, поэтому как-то сел за руль и вместе с женой доехал до аэропорта.

Там связался со страховой компанией, но они мне посоветовали выходить из зоны вылета и обращаться в больницу. Это было для нашей семьи невозможно, так как у нас были следующие билеты из Вены до Вильнюса. В Австрии мне в помощи отказали. Мол, травма была получена в другой стране.

Через два дня, вернувшись домой, я сразу же обратился со своей бедой в поликлинику, но каково было мое удивление, когда мне сказали, что чтобы сделать операцию и зашить сухожилие, мне нужно записываться и стоять в очереди.

Полазив по интернету, нашел другой выход. Я обратился в то же место, только платно, и записался в государственную больницу на платную операцию. В очереди пришлось подождать всего 7 дней.

За это время уже привык к боли, к обвисшей руке, но никак не могу привыкнуть к нашей медицине. А если бы я у меня не было денег заплатить за операцию, сколько бы мне пришлось ходить с искалеченной рукой?

Ну и еще пару слов о медицинских полисах. Не знаю, как действуют полисы в Европе, но наши действуют только в визовом центре для того, чтобы получить заветный «шенген».

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