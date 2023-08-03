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Круче айфонов: названы самые быстрые Android-смартфоны на сегодня

  • 3.08.2023, 14:58
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Круче айфонов: названы самые быстрые Android-смартфоны на сегодня

9 из 10 позиций в рейтинге принадлежит аппаратам на базе платформы Qualcomm.

Знаменитый бенчмарк AnTuTu обновил рейтинги самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день. В июльском рейтинге почти весь топ-10 оккупировали модели на базе Snapdragon 8 Gen 2, пишет УНИАН.

Если по итогам июня на первое место вырвалась модель Vivo X90s на основе процессора MediaTek Dimensity 9200+, то по итогам июля первое место снова занял новичок, но уже на платформе Qualcomm – это Red Magic 8S Pro. Игровой смартфон оснащенный разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 2.

Второе место с небольшим отрывом занимает iQOO 11S, а третье – vivo X90 Pro+. Затем идут iQOO 11S Pro, Vivo X90s, Oppo Find X6 Pro, Nubia Z50S Pro, Vivo X Fold2, Xiaomi 13 Ultra и OnePlus 11. 

Также специалисты AnTuTu обновили список самых производительных Android-смартфонов субфлагманского уровня. Здесь первое место отдали Redmi Note 12 Turbo, сразу за ним – realme GT Neo5 Se. Обе эти модели возглавляют июльский рейтинг с существенным отрывом от всех остальных.

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